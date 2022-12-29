. В КНДР захотели усилить роль правящей партии в политике страны
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В КНДР захотели усилить роль правящей партии в политике страны

В КНДР захотели усилить роль правящей партии в политике страныЁнхап: лидер КНДР Ким Чен Ын захотел усилить роль правящей партии в политике страны

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей Трудовой партии Кореи заявил о повышении ее роли в политике КНДР. Об этом пишет южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул необходимость повышения роли провинциальных партийных комитетов, региональных партийных руководителей и политработников.

Ранее лидер Северной Кореи потребовал от чиновников, чтобы они всегда прислушивались к мнению людей и работали, как «мальчики на побегушках» у народа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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