. В КНДР захотели усилить роль правящей партии в политике страны

Ёнхап: лидер КНДР Ким Чен Ын захотел усилить роль правящей партии в политике страны

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей Трудовой партии Кореи заявил о повышении ее роли в политике КНДР. Об этом пишет южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул необходимость повышения роли провинциальных партийных комитетов, региональных партийных руководителей и политработников.

Ранее лидер Северной Кореи потребовал от чиновников, чтобы они всегда прислушивались к мнению людей и работали, как «мальчики на побегушках» у народа.