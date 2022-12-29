. В Ленинском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

28 декабря в 14:17 в Ленинском округе Иркутска произошло отключение электроэнергии. Аварию устраняют специалисты Южных электрических сетей. Ориентировочно электроэнергию включат в 17:00. Об этом сообщается в группе Иркутскэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте».

Под отключение попали дома на улицах 1-й Берег Ангары, Берег Ангары, Берег Ангары 2-й, Бийская, Брусничная, Дача Мылзавода, Загородная, Калужская, Кедровая, Кемеровская, Курочкина, Минская, Нижнеангарская, Олега Кошевого, Полярная, Таежный, Тальниковая, Трактовая, Тульская, Хвойная, СНТ Рассвет.