. В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в полевых условиях
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В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в полевых условиях

В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в полевых условиях

Минобороны предложило предусмотреть возможность развертывания гауптвахт в местах временной дислокации воинских частей и соединений в полевых условий. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что одним из эффективных средств поддержания правопорядка и воинской дисциплины служит применение дисциплинарного ареста с содержанием на гауптвахте. Условия содержания там военнослужащих регламентированы Уставом военной полиции и Уставом гарнизонной и караульной служб. При этом ими не предусмотрено развертывание гауптвахт в местах временной дислокации воинских частей и соединений в полевых условиях, в том числе при проведении учений и ведении боевых действий.

Проектом указа предлагается закрепить возможность создания правового механизма по развертыванию и функционированию гауптвахт, оборудованных в полевых условиях. Помимо этого, предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав и Устав военной полиции для повышения эффективности мер по обеспечению правопорядка в войсках.

Начальников центрального ‎и региональных органов военной полиции предлагается наделить полномочиями по применению дисциплинарных взысканий в особых случаях — если дисциплинарный проступок выявлен военной полицией или сообщение об этом поступило непосредственно ‎в соответствующий орган военной полиции.

Как сообщала «Парламентская газета», Минобороны РФ предложило уточнить перечень категорий граждан, которых ведомство обеспечивает продовольствием.

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По материалам: pnp.ru

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