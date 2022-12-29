. В Москве открылся новый скоропомощный стационарный комплекс ГКБ им. Вересаева

В Москве заработал новый скоропомощный стационарный комплекс городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева, работа в нем пройдет по новому стандарту экстренной помощи. Новый стандарт даст другую скорость принятия решений, рассказал в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"С этого дня в Москве стартует новый стандарт оказания экстренной помощи, который включает в себя самое современное диагностическое оборудование и операционные. Я выражаю огромную благодарность врачам, которые активно включились в этот важный и нужный проект, обучались, тренировались и сегодня выходят на работу. По новому стандарту в стационаре введен принцип "врач — к пациенту": после максимально быстрого оформления все дальнейшие осмотры и процедуры будут выполняться непосредственно у кровати пациента", – написал градоначальник.

Карта стационарных комплексов скорой медицинской помощи в Москве

По словам мэра, при поступлении в больницу пациентов будут направлять в одну из трех зон оказания помощи с учетом срочности и их состояния. Возле приемного отделения размещены диагностический блок, операционную и кабинеты врачей: в них работают 9 разнопрофильных операционных и помещения регионального сосудистого центра.

"В следующем году в городе будет введено еще 5 таких скоропомощных центров. Они возьмут на себя большую часть экстренной помощи — примерно миллион пациентов в год. И, конечно, в целом вся клиническая больничная система будет работать на качественно другом уровне", – добавил Собянин.

Новый четырехэтажный скоропомощный комплекс расположен на ул. Лобненская, его строительство велось с декабря 2019 года. С уже существующими корпусами медицинское учреждение объединил подземный переход, который позволит пациентам и врачам переходить из одного корпуса больницы в другой, не выходя на улицу. Первых лечащихся скоропомощный комплекс ГКБ им. Вересаева примет в январе следующего года. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в сутки.

Скоропомощные комплексы появятся еще в пяти городских стационарах:

НИИ скорой помощи имени Склифосовского;ГКБ имени Боткина;ГКБ № 1 имени Пирогова;ГКБ № 15 имени Филатова;ГКБ имени Буянова.

Совокупно в них установят свыше 600 сверхсовременных коек для оказания экстренной помощи.

Новый четырехэтажный скоропомощный комплекс расположен на ул. Лобненская

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Зюзине крупнейший в Москве онкологический диспансер. В течение 1–2 лет, выразил надежду градоначальник, завершится реконструкция всей материальной базы, в том числе возведение новых объектов и ремонт действующих.

