. В России приняли единую программу дошкольного образования
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В России приняли единую программу дошкольного образования

В России приняли единую программу дошкольного образованияМинпросвещения России утвердило единую программу дошкольного образования

Министерство просвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый документ позволит создать в стране единое федеральное образовательное пространство. Программа определяет единые для всех регионов России объем и содержание дошкольного образования. «Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования», — подчеркивается в приказе.

Ранее стало известно, что в России появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Соответствующие учебные модули уже включены в программу образования на 2023 год.

Кроме того, Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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