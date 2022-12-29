. В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года

Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной ипотеки. Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%. Заем можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такую ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Ранее участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей.

Максимальный размер займа может составлять 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно. При этом 12 миллионов и шесть миллионов рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.