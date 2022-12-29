. В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года

В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года

Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной ипотеки. Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%. Заем можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такую ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Ранее участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей.

Максимальный размер займа может составлять 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно. При этом 12 миллионов и шесть миллионов рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился
Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»
Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»
В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года
В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года
В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили ключи от новых квартир
В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили
Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией
Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые
Гданьск +60
Гданьск +60
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими

Топ на сегодня

Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай

Еще по теме

Правительство России расширило условия программы «Семейная ипотека»
ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке до 6,35%
Сбербанк дал старт «семейной» ипотеке под 6%
В России одобряют 82% заявок на льготную ипотеку под 6,5%