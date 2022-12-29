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В России захотели сохранить зарубежное ПО

В России захотели сохранить зарубежное ПО«Ъ»: Минцифры готовит закон о принудительном лицензировании зарубежного ПО в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России вместе с представителями IT-рынка разрабатывают законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения (ПО), авторы которого прекратили присутствие в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин направил соответствующее письмо в «Общественную потребительскую инициативу» 12 декабря. В документе он указал, что при уходе из России иностранных разработчиков ПО вопрос о его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования».

По словам Никитина, правительство изучает «вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств». В частности, Минцифры готовит закон, который позволяет «нелегально» применять софт иностранных компаний и обязывает его к лицензированию.

Предполагается, что российские пользователи будут переводить средства за использование программ на специальный счет, откуда правообладатели смогут снять деньги «по первому требованию». В Минцифры не прокомментировали эти данные. Однако глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил, что стране «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт».

«Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей»,— подчеркнул Шадаев.

Ранее Минцифры раскрыло потери зарубежных IT-компаний от ухода из России. По словам Шадаева, уход из России обошелся зарубежным организациям более чем в полтриллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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