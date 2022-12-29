. В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot

В США оценили применение ВСУ комплексов PatriotГенерал Ходжес: комплексы Patriot могут позволить защитить лишь Киев

Генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес оценил применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Его слова приводит ТАСС.

По мнению военного, использование Patriot позволит защитить только Киев. «Так что мы, по сути, говорим об одном городе», — указал он. Ходжес добавил, что это станет возможным при условии правильной интеграции комплексов во все имеющиеся системы. При этом он подчеркнул, что поставки комплексов Киеву станут «гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала».

Генерал также отметил, что Patriot ранее применяли в Турции, выделяя одну батарею для защиты одного города. «Так что, думаю, важно наличие разумных ожиданий относительно того, что сделают Patriot», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден пообещал передать Киеву ЗРК Patriot. Американский лидер также сообщил о намерении обучить ВСУ безошибочному использованию комплексов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Показали новый полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Показали новый полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of
История великой страны и ее распада: день основания СССР отмечается 30 декабря 2022 года
История великой страны и ее распада: день основания СССР отмечается
В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot
В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot
Какие главные Рождественские молитвы нужно читать в светлый православный праздник
Какие главные Рождественские молитвы нужно читать в светлый
Путин поручил создать базу генетической информации в России
Путин поручил создать базу генетической информации в России
Максим Галкин наехал на Сергея Зверева
Максим Галкин наехал на Сергея Зверева
Леонид Агутин вместе с Варум посетили важное мероприятие на фоне слухов о разводе
Леонид Агутин вместе с Варум посетили важное мероприятие на фоне
Марина Кравец вместе с 2-летней дочкой слепила снеговика
Марина Кравец вместе с 2-летней дочкой слепила снеговика
Медсестра хосписа рассказала об изменившем ее отношение к смерти случае
Медсестра хосписа рассказала об изменившем ее отношение к смерти
Что изменилось в Москве в уходящем году: школы, поликлиники, пенсии
Что изменилось в Москве в уходящем году: школы, поликлиники, пенсии
СК установил предварительную причину пожара с гибелью детей в Иркутском районе
СК установил предварительную причину пожара с гибелью детей в
В здании театра юного зрителя в Иркутске завершили противоаварийные работы
В здании театра юного зрителя в Иркутске завершили противоаварийные

Топ на сегодня

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
В России захотели сохранить зарубежное ПО
В России захотели сохранить зарубежное ПО

Еще по теме

Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
Польша планирует разместить американские ракетные комплексы Patriot
США поставит Швеции четыре установки Patriot