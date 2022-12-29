. В США оценили применение ВСУ комплексов Patriot

Генерал Ходжес: комплексы Patriot могут позволить защитить лишь Киев

Генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес оценил применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Его слова приводит ТАСС.

По мнению военного, использование Patriot позволит защитить только Киев. «Так что мы, по сути, говорим об одном городе», — указал он. Ходжес добавил, что это станет возможным при условии правильной интеграции комплексов во все имеющиеся системы. При этом он подчеркнул, что поставки комплексов Киеву станут «гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала».

Генерал также отметил, что Patriot ранее применяли в Турции, выделяя одну батарею для защиты одного города. «Так что, думаю, важно наличие разумных ожиданий относительно того, что сделают Patriot», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден пообещал передать Киеву ЗРК Patriot. Американский лидер также сообщил о намерении обучить ВСУ безошибочному использованию комплексов.