. В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили ключи от новых квартир
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В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили ключи от новых квартир

В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили ключи от новых квартир

29 декабря в Тулуне первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов вручил ключи от новых квартир семьям, чьи дома пострадали из-за подъема грунтовых вод во время паводка летом 2019 года. Четыре многоквартирных дома, построенные в микрорайоне Угольщиков, рассчитаны на 320 квартир. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые квартиры в домах микрорайона Угольщиков получили жители Тулуна, Тулунского района, поселков Куйтуна и Заларей. 318 семей уже оформили документы на право собственности. Две семьи находятся в процессе оформления.

На строительство четырех восьмиэтажных домов из областного бюджета и резервного фонда Правительства РФ направили более 1,3 миллиарда рублей. Новые дома возвели по программе «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» на 2020-2024 годы региональной госпрограммы «Доступное жилье» на 2019-2025 годы. Дома возвели благодаря поддержке Президента Российской Федерации и Правительства страны.

В 2020-2021 годах переселили 600 семей. Правительство региона продолжает работу по расселению оставшихся 497 семей. В 2023-2024 годах планируют строительство новых жилых домов в Тулуне.

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По материалам: irk

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