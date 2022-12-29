. В здании театра юного зрителя в Иркутске завершили противоаварийные работы
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В здании театра юного зрителя в Иркутске завершили противоаварийные работы

В здании театра юного зрителя в Иркутске завершили противоаварийные работы

В здании театра юного зрителя в Иркутске завершили первоочередные противоаварийные мероприятия. Их провели специалисты подрядной организации, которая имеет лицензию Министерства культуры РФ на право работы на объектах культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В здании ТЮЗа разобрали аварийные перекрытия и участки кирпичной кладки, остатки конструкций, вывезли 420 тонн мусора. Кроме того, там смонтировали кровлю на площади 832 квадратных метра, сделали водосточную систему, укрепили балконы, закрыли деревянными щитами дверные и оконные проемы, утеплили теплотрассу и фундамент здания. Средства на проведение первоочередных противоаварийных работ выделили из областного бюджета. После ремонта объект приспособят для театральной деятельности.

Разработанная проектная документация проходит техническую экспертизу. Когда документация получит положительное заключение, рассмотрят вопрос финансирования проекта. В настоящее время идут переговоры с собственниками по выкупу объекта. Если они откажутся, то будут в равных долях оплачивать реставрацию здания.
 
Иркутский театр юного зрителя, расположенный на улице Ленина, 13, построили в 1860 году. С 2006 года здание не эксплуатируется. 13 мая 2022 года в здании произошел пожар. Пожарные сражались с огнем несколько часов. 14 мая эксперты провели первичное обследование горевшего здания, тогда же губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что здание ТЮЗа будет полностью восстановлено.

16 мая на пресс-конференции министр культуры Иркутской области Олеся Полунина и другие эксперты рассказали некоторые подробности о планах по реконструкции исторического здания. Предварительная стоимость работ составляет 3,8 миллиарда рублей.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила уделить особое внимание вопросу реконструкции. Противоаварийные работы начались в начале ноября.

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По материалам: irk

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