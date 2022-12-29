. Валерий Николаев рассказал, как живет после психушки

Карьера актера Валерия Николаева покатилась под откос после пьяного дебоша. Артист стал героем всех звездных новостей после того, как устроил публичный дебош и попал в психиатрическую клинику. Недавно артист прошел курс лечения, о чем рассказал лично. 57-летний Валерий Николаев дал первое интервью после реабилитации. Андрею Малахову в студии телеканала «Россия 1» артист признался, что этот год был для него тяжелым, но благодаря поддержке родных и друзей, он смог справиться. Все проблемы Николаева начались в 2016 году после смерти отца. Эта история повлияла на его жизнь, отношения в семье и работу. «Да, я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал, откладывая на потом. А когда у тебя болит, ты попадаешь в состояние депрессии… И тогда нужны люди, которые могут стабилизировать твое состояние. Нужны специалисты…», сказал Валерий Николаев.По его словам, именно нежелание обращаться к специалистам привело его к тому, что случилось. Актер начал пить, вести себя неадекватно, в итоге попал в психиатрическую клинику. Подробности его госпитализации смаковали все СМИ, но актер не сдался и вернулся полным сил и идей. Правда, с работой сейчас не особенно клеится. «Спорт остался, физически я много делаю. Но у тебя появляется апатия, тебя опять пытаются попросить сыграть то, что ты делал уже много раз. А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана», сказал Валерий Николаев. Актер говорит, что та история благотворно повлияла на его жизнь, он многое переосмыслил и пришел к определенным выводам. «Я недоработал с собой кое-что. Это помогло мне остановиться, обратиться за помощью к друзьям. Постепенно вырулить из этого. Не будь этой помощи не знаю, что было бы», — признается Николаев. Больше всего на свете он благодарен жене Эле. Женщина не только родила ему долгожданного сына, но и была рядом весь этот тяжелый период, помогая и поддерживая.