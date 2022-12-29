. Валерий Николаев рассказал, как живет после психушки
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Валерий Николаев рассказал, как живет после психушки

Валерий Николаев рассказал, как живет после психушки
Карьера актера Валерия Николаева покатилась под откос после пьяного дебоша. Артист стал героем всех звездных новостей после того, как устроил публичный дебош и попал в психиатрическую клинику. Недавно артист прошел курс лечения, о чем рассказал лично. 57-летний Валерий Николаев дал первое интервью после реабилитации. Андрею Малахову в студии телеканала «Россия 1» артист признался, что этот год был для него тяжелым, но благодаря поддержке родных и друзей, он смог справиться. Все проблемы Николаева начались в 2016 году после смерти отца. Эта история повлияла на его жизнь, отношения в семье и работу. «Да, я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал, откладывая на потом. А когда у тебя болит, ты попадаешь в состояние депрессии… И тогда нужны люди, которые могут стабилизировать твое состояние. Нужны специалисты…»,  сказал Валерий Николаев.
По его словам, именно нежелание обращаться к специалистам привело его к тому, что случилось. Актер начал пить, вести себя неадекватно, в итоге попал в психиатрическую клинику. Подробности его госпитализации смаковали все СМИ, но актер не сдался и вернулся полным сил и идей. Правда, с работой сейчас не особенно клеится. «Спорт остался, физически я много делаю. Но у тебя появляется апатия, тебя опять пытаются попросить сыграть то, что ты делал уже много раз. А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана», сказал Валерий Николаев. Актер говорит, что та история благотворно повлияла на его жизнь, он многое переосмыслил и пришел к определенным выводам. «Я недоработал с собой кое-что. Это помогло мне остановиться, обратиться за помощью к друзьям. Постепенно вырулить из этого. Не будь этой помощи не знаю, что было бы», — признается Николаев. Больше всего на свете он благодарен жене Эле. Женщина не только родила ему долгожданного сына, но и была рядом весь этот тяжелый период, помогая и поддерживая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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