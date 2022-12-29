. Василиса Володина дала предновогодний совет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Василиса Володина дала предновогодний совет

Василиса Володина дала предновогодний совет
Астролог Василиса Володина поделилась своим напутствием перед Новым годом. Ведущая продолжает искать положительные моменты в своих астрологических прогнозах и рассказывать о них подписчикам. Вот и 29 декабря предсказательница поспешила обнадежить россиян и посоветовала им воспользоваться возможностью и воплотить в жизнь свои самые смелые желания и мечты. «Луна соединяется с Юпитером, одаривая нас ощущением «море по колено». Это отличный день, чтобы успеть все и получить удовольствие от предпраздничной суеты. Мысль «с понедельника в спортзал» сегодня легко материализуется в покупку абонемента, отрезая пути к отступлению. Вечер пройдет уютнее под лекцию или онлайн-курс, до которого давно не доходили руки», — напутствовала звезда шоу «Давай поженимся!» в своем Telegram-канале.
Однако, если верить звездам, в последние дни уходящего года уже не удастся завершить все дела без исключения – помешает этому ретроградный Меркурий. Поэтому Володина советует воспринимать все непредвиденные проблемы как можно спокойнее и заняться подведением итогов. «Смиритесь… Все процессы тормозят почище новогодних пробок в Москве, появляется желание подвести итоги года под бокал игристого, выдохнуть и помечтать о будущем, особенно во вторник и среду»,— уверена астролог. Также, по мнению Володиной, не стоит придавать большого значения знакомствам, заведенным до Нового года, потому что они окажутся бесполезными, а 31 декабря и 1 января следует внимательнее отнестись к собственным эмоциям – они могут зашкаливать, в особенности у женщин. Накопившийся стресс следует выплеснуть на праздничной вечеринке, а не в ссорах с окружающими, предупредила предсказательница.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену
Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену
Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой: "Запомнил на всю жизнь"
Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой:
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева

Топ на сегодня

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
В России захотели сохранить зарубежное ПО
В России захотели сохранить зарубежное ПО

Еще по теме

Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Василиса Володина предсказала ухудшение обстановки
Василиса Володина сделала позитивное предсказание