. Василиса Володина дала предновогодний совет

Астролог Василиса Володина поделилась своим напутствием перед Новым годом. Ведущая продолжает искать положительные моменты в своих астрологических прогнозах и рассказывать о них подписчикам. Вот и 29 декабря предсказательница поспешила обнадежить россиян и посоветовала им воспользоваться возможностью и воплотить в жизнь свои самые смелые желания и мечты. «Луна соединяется с Юпитером, одаривая нас ощущением «море по колено». Это отличный день, чтобы успеть все и получить удовольствие от предпраздничной суеты. Мысль «с понедельника в спортзал» сегодня легко материализуется в покупку абонемента, отрезая пути к отступлению. Вечер пройдет уютнее под лекцию или онлайн-курс, до которого давно не доходили руки», — напутствовала звезда шоу «Давай поженимся!» в своем Telegram-канале.Однако, если верить звездам, в последние дни уходящего года уже не удастся завершить все дела без исключения – помешает этому ретроградный Меркурий. Поэтому Володина советует воспринимать все непредвиденные проблемы как можно спокойнее и заняться подведением итогов. «Смиритесь… Все процессы тормозят почище новогодних пробок в Москве, появляется желание подвести итоги года под бокал игристого, выдохнуть и помечтать о будущем, особенно во вторник и среду»,— уверена астролог. Также, по мнению Володиной, не стоит придавать большого значения знакомствам, заведенным до Нового года, потому что они окажутся бесполезными, а 31 декабря и 1 января следует внимательнее отнестись к собственным эмоциям – они могут зашкаливать, в особенности у женщин. Накопившийся стресс следует выплеснуть на праздничной вечеринке, а не в ссорах с окружающими, предупредила предсказательница.