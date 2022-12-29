. Вечером 29 декабря на Киевской в Иркутске горел частный деревянный дом
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Вечером 29 декабря на Киевской в Иркутске горел частный деревянный дом

Вечером 29 декабря на Киевской в Иркутске горел частный деревянный дом

Вечером 29 декабря на улице Киевская, 15 загорелся частный деревянный дом. На место возгорания отправили четыре пожарных расчета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Самостоятельно из дома эвакуировались два человека. Пострадавших нет. Предварительная площадь пожара — 40 квадратных метров.

UPD: В 19:37 пожар потушили. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.



Видео из телеграм-канала ГУ МЧС России по Иркутской области
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По материалам: irk

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