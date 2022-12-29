. Виктория Боня превращается в наркоманку

Ведущая Виктория Боня решилась на опасный шаг. Телеведущая не успела прийти в себя после восхождения на гору Манаслу, как отправилась в новое путешествие. На этот раз модель оказалась в Коста-Рике, где собирается встречать Новый год. Однако в планах у звезды «Дома-2» не любоваться местными экзотическими красотами, а медитировать и оздоравливаться. Виктория рассказала, что вновь собирается участвовать в ритуале с употреблением аяваски, и принялась расхваливать церемонию подписчикам. «Хочу показать, где у нас будет проходить новогодняя ночь, церемония Аяваска. Смотрите с каким видом — Сан-Педро, Коста-Рика… Тот, кто выбрал быть здесь на Новый год и проходить церемонии с медициной, будет удивлен, как изменится его жизнь! Жизнь будет наполнена красками и удивительными сюрпризами!», — заявила Боня.Однако в Сети с тревогой отнеслись к сообщению звезды «Дома-2» и напомнили, что аяваска считается психотропным веществом и ее использование запрещено во многих странах, включая Россию. Поэтому-то модели и пришлось лететь в Латинскую Америку, чтобы не оказаться вне закона. Поклонники Виктории забеспокоились, что она вернулась к прежним привычкам, и даже заподозрили, что у Бони могла выработаться пагубная зависимость к «напитку мертвых», как называют аяваску. «Боня опять взялась за свое. Животворящая аяуаска в «медицинских» целях и вера в блестящее будущее после нее. Теперь еще и в Новый год... Вика, может быть, все-таки бокальчик шампанского и спать? А то попахивает зависимостью», — обратились к модели авторы Telegram-канала «Звездач».