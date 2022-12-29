. Виктория Боня превращается в наркоманку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня превращается в наркоманку

Виктория Боня превращается в наркоманку
Ведущая Виктория Боня решилась на опасный шаг. Телеведущая не успела прийти в себя после восхождения на гору Манаслу, как отправилась в новое путешествие. На этот раз модель оказалась в Коста-Рике, где собирается встречать Новый год. Однако в планах у звезды «Дома-2» не любоваться местными экзотическими красотами, а медитировать и оздоравливаться. Виктория рассказала, что вновь собирается участвовать в ритуале с употреблением аяваски, и принялась расхваливать церемонию подписчикам. «Хочу показать, где у нас будет проходить новогодняя ночь, церемония Аяваска. Смотрите с каким видом — Сан-Педро, Коста-Рика… Тот, кто выбрал быть здесь на Новый год и проходить церемонии с медициной, будет удивлен, как изменится его жизнь! Жизнь будет наполнена красками и удивительными сюрпризами!», — заявила Боня.
Однако в Сети с тревогой отнеслись к сообщению звезды «Дома-2» и напомнили, что аяваска считается психотропным веществом и ее использование запрещено во многих странах, включая Россию. Поэтому-то модели и пришлось лететь в Латинскую Америку, чтобы не оказаться вне закона. Поклонники Виктории забеспокоились, что она вернулась к прежним привычкам, и даже заподозрили, что у Бони могла выработаться пагубная зависимость к «напитку мертвых», как называют аяваску. «Боня опять взялась за свое. Животворящая аяуаска в «медицинских» целях и вера в блестящее будущее после нее. Теперь еще и в Новый год... Вика, может быть, все-таки бокальчик шампанского и спать? А то попахивает зависимостью», — обратились к модели авторы Telegram-канала «Звездач».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анонсированы бесплатные игры на Xbox по Games With Gold в январе 2023 года
Анонсированы бесплатные игры на Xbox по Games With Gold в январе 2023
Кадыров ответил на слухи о своей болезни
Кадыров ответил на слухи о своей болезни
Евгения Плющенко не могут поднять врачи
Евгения Плющенко не могут поднять врачи
Виктория Боня превращается в наркоманку
Виктория Боня превращается в наркоманку
Филипп Киркоров признался, на ком хочет жениться
Филипп Киркоров признался, на ком хочет жениться
Будущее Украины описали фразой из «Анны Карениной»
Будущее Украины описали фразой из «Анны Карениной»
Вечером 29 декабря на Киевской в Иркутске горел частный деревянный дом
Вечером 29 декабря на Киевской в Иркутске горел частный деревянный дом
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
Многодетные семьи Иркутской области приглашают к участию в конкурсе на получение микроавтобуса
Многодетные семьи Иркутской области приглашают к участию в конкурсе
Не все идеи о здоровом питании правдивы: мифы, которые вам только вредят
Не все идеи о здоровом питании правдивы: мифы, которые вам только
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские конкурсы, ведущая Клава Кока и возвращение Александра Реввы
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские
Подборка гифок (25 гифок) - 29.12.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 29.12.2022

Топ на сегодня

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина

Еще по теме

Поклонники не оценили новый снимок Виктории Бони
Вот это грудь: Виктория Боня «убила» поклонников своим новым образом
Виктория Боня отекла и не принимает душ
От красоты Виктории Бони не осталось и следа