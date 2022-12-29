. Влад Кадони ушел из "ДОМа-2", попросив прощения у его создателей: "Понимаю, что слез не будет"

Об уходе 36-летнего Влада Кадони с "Дома-2" в последнее время ходило немало слухов. Сам телеведущий наконец официально подтвердил в соцсетях эту информацию, попросив прощения у создателей проекта.

"Дорогие друзья, официально и открыто сообщаю всем что больше не являюсь ведущим телепроекта Дом2", - написал Влад Кадони.

Телеведущий попросил всех не искать в его уходе с "Дома-2" каких-либо интриг и подводных камней.

Все очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает. Любые другие причины это уже из серии теории заговоров.

По словам Кадони, он очень любит этот проект и занятых его созданием людей, так что принял решение уйти, не прощаясь.

"Не хочу всех этих слезливых настроений перед новогодними праздниками! Отдельно хочу сказать пару слов наших дорогим участникам. Не дуйтесь на меня пожалуйста за резкость, прямоту и иногда язвительные шуточки, за все это время по пальцам одной руки можно пересчитать людей к которым я искренне относился плохо. Я реально очень люблю интересных и ярких людей, даже если с ними сложно общаться! А вы молодцы! Так как держат мой удар участники ДОМа2, не держит удар никто! Я буду по вам скучать, и по бывшим и по нынешним. Вообще буду скучать по ДОМу2", - заявил Влад Кадони.

Телеведущий призвал всех не грустить из-за его ухода из реалити. "Мое главное послание зрителю: вас ждёт по прежнему все тот же любимый Дом2 с классными участниками и великолепными ведущими!!! В новом году ДОМ2 вас еще не раз удивит, смотрите за новыми ведущими, старыми участниками и ловите этот необычный и уникальный вайб))) В новом году всем добра и неожиданных поворотов судьбы только со знаком плюс!!! А у меня куча разных планов, надеюсь у всех так же", - сообщил Влад.



Как отметил Влад Кадони, он полюбил команду "Дома-2" за долгие годы совместной работы. Телеведущий пожелал проекту процветания.

"Простите за потраченные на меня нервы, если скажу, что я это ценю, совру. Долгие проводы — лишние слезы (ну я, конечно, понимаю, что их не будет). Всех с наступающими! Удачи, любви и терпения, ваш Влад Кадони", - заключил телеведущий, отметив, что не смог лично попрощаться с командой "Дома-2", так как находится в больнице после операции на позвоночнике.

Кто заменит Влада Кадони на "Доме-2"

Как оказалось, место Влада Кадони на "Доме-2" займет его бывшая девушка - Нелли Ермолаева.

"Спасибо всем огромное за поздравления. Вас очень много прибавилось, и какая-то нереальная активность в сториз и директе. Теперь смотрите каждый день телеканал "Ю". Телепроект "Дом-2", где я ведущая", - написала в соцсетях Нелли Ермолаева.

До этого сообщалось, что продюсеры одобрили кандидатуру Нелли Ермолаевой на место Ольги Орловой, ожидающей скорого появления малыша, однако экс-солистка "Блестящих" не собирается надолго покидать проект, желая лишь отлучиться "дней на десять", сообщает Super.

Нелли Ермолаева заменит Влада Кадони на "Доме-2"