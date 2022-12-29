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Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний

Восток назвали «дорогой жизни» для российских компанийГлава РЖД Олег Белозеров назвал Восток «дорогой жизни» для российских компаний

Из-за санкций против России для многих предприятий европейской части страны поворот на Восток стал «фактически дорогой жизни», написал глава РЖД Олег Белозеров в статье для РБК.

Белозеров напомнил, что многие компании, в которых работают сотни тысяч россиян, стали испытывать трудности со сбытом продукции и получением нужных для производства материалов. Он назвал металлургию, лесную промышленность, производство удобрений и другие отрасли.

Глава РЖД уверен, что в этих условиях всем надо «научиться договариваться». «Выигрыш одного участника рынка не должен достигаться за счет проигрыша, потерь другого», — считает он. Белозеров рассказал также, что не ожидал, что в этом году ему придется отдавать команду «разворачивать поезда на Восток». «Сегодня стране надо на восток — и мы едем на восток, всеми возможными силами», — отметил он.

Глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил о переориентации экономики страны на Восток и страны Азии. При этом компании несут серьезные расходы, связанные с переориентацией логистических маршрутов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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