. Врач Мясников назвал единственное ограничение для россиян за новогодним столом
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Врач Мясников назвал единственное ограничение для россиян за новогодним столом

Врач Мясников назвал единственное ограничение для россиян за новогодним столомВрач Мясников предостерег россиян от злоупотребления алкоголем за новогодним столом

Врач-кардиолог и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников назвал единственное ограничение, которого, по его мнению, нужно придерживаться за новогодним столом. В своем Telegram-канале доктор предостерег от злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь.

По словам специалиста, во время новогоднего застолья не следует ограничивать себя и думать о здоровой пище. Единственное, в чем следует себя ограничить — алкогольные напитки. «За новогодним столом любая еда — полезна! Все — потом, сегодня можно все! Кроме как напиваться вусмерть!» — написал доктор.

Также Мясников призвал россиян не сидеть за столом или перед телевизором все ночь только потому, что «так надо». «Это праздник, надо чувствовать себя комфортно! Сидеть в охотку — отлично, уже тянет спать — улыбнулись всем и пошли спать!» — пояснил он.

Кроме того, специалист предупредил об опасности нахождения в непосредственной близости к месту запуска фейерверков. «Вы не представляете, какое количество тяжело травмированных ими поступает в больницы каждый Новый год!» — написал он.

Ранее Мясников предостерег россиян от приема в новогоднюю ночь парацетамола, так как он несовместим с алкоголем. Доктор объяснил, что препарат в сочетании со спиртными напитками может оказывать сильное токсическое воздействие на печень, вплоть до отказа этого органа.

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По материалам: lenta.ru

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