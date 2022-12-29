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Врачи назвали распространенную ошибку перед новогодним застольем

Врачи назвали распространенную ошибку перед новогодним застольемВрач Продеус заявил, что перед новогодним застольем не стоит мучить себя голоданием

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, врач-иммунолог Андрей Продеус, рассказали о распространенной ошибке, которую многие совершают перед новогодним застольем. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они предостерегли от голодания накануне праздника. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Продеус заявил, что перед новогодним застольем не стоит мучить себя голоданием. Как уточнил врач, это может привести к перееданию в новогоднюю ночь и набору лишнего веса. Питаться нужно регулярно и дробно, подчеркнул он.

Малышева согласилась с коллегой, отметив, что в последний день уходящего года необходимо придерживаться привычного режима питания. «Надо днем [31 декабря] есть так же, как вы ели обычно, для того чтобы ночью не наедаться до смерти. (...) Потому что задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова», — назвала она способ избежать проблем из-за переедания.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников дал советы для снижения риска похмелья после Нового года. Так, он порекомендовал тем, кто не хочет столкнуться с головной болью и другими неприятными ощущениями утром 1 января, перед праздничным застольем выпить 50 граммов оливкового масла.

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По материалам: lenta.ru

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