. Врачи с Первого канала развеяли популярный миф о похмелье

Врач Гандельман назвал мифом мнение, что рассол является лучшим средством от похмелья

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли популярный миф, связанный с похмельем. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Гандельман назвал заблуждением мнение о том, что лучшим средством от похмелья является рассол. По словам кардиолога, справиться с последствиями злоупотребления алкоголем поможет обычная вода. Он отметил, что при похмелье лучше всего выпить несколько стаканов воды.

Его коллега Малышева, в свою очередь, уточнила, что рассол только на время приносит облегчение при похмелье, потом человеку снова становится плохо. Врач также посоветовала тем, кто столкнулся с головной болью и тошнотой после новогоднего застолья, принять аспирин.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от употребления одного препарата в новогоднюю ночь. Специалист рассказал, что во время праздничного застолья не следует принимать парацетамол, так как в сочетании со спиртными напитками он может оказывать сильное токсическое воздействие на печень.