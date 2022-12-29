. We Are The Caretakers выходит на Xbox Series X | S в январе, версию для Xbox One обещают позже
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We Are The Caretakers выходит на Xbox Series X | S в январе, версию для Xbox One обещают позже

We Are The Caretakers выходит на Xbox Series X | S в январе, версию для Xbox One обещают позже


Авторы ролевой тактической игры We Are The Caretakers анонсировали дату релиза полной версии проекта. Игра в версии 1.0 выйдет 6 января 2023 года на Xbox Series X | S и PC, до этого она более года была доступна в раннем доступе в Steam.

Разработчики We Are The Caretakers не планируют 6 января выпускать версию игры для Xbox One, которая ранее тоже была анонсирована. Согласно разъяснением создателей проекта, они хотят убедиться, что игра хорошо оптимизирована, перед релизом версии для Xbox One. Полноценно об отмене планов по выпуску We Are The Caretakers на Xbox One авторы пока не сообщают.

We Are The Caretakers — это научно-фантастическая тактическая ролевая игра с механикой управления отрядами. За стиль игры отвечает бывший художник Blizzard Энтони Джонс.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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We Are The Caretakers выходит на Xbox Series X | S в январе, версию для Xbox One обещают позже
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