. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 140 случаев COVID-19

29 декабря в Иркутской области официально подтвердили 140 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 357 540 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

Летальных случаев от коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано, всего с начала пандемии от нее скончались 8 848 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки умерли два человека, за все время пандемии скончались 915 человек. Выздоровело 352 413 жителей региона.