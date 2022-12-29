. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 140 случаев COVID-19
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За сутки в Иркутской области зарегистрировано 140 случаев COVID-19

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 140 случаев COVID-19

29 декабря в Иркутской области официально подтвердили 140 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 357 540 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

Летальных случаев от коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано, всего с начала пандемии от нее скончались 8 848 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки умерли два человека, за все время пандемии скончались 915 человек. Выздоровело 352 413 жителей региона.

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По материалам: irk

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