. Захарова назвала пиар-акцией США инициативу Украины по «мирному саммиту» в ООН
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Захарова назвала пиар-акцией США инициативу Украины по «мирному саммиту» в ООН

Захарова назвала пиар-акцией США инициативу Украины по «мирному саммиту» в ООН

Захарова назвала пиар-акцией США инициативу Украины по «мирному саммиту» в ООН

Инициатива Украины по проведению «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией США. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Белый дом поддерживает инициативу Киева по проведению глобального саммита для урегулирования украинского конфликта. В МИД Украины уточнили, что речь идет о «мирном саммите» на площадке ООН, участие в котором должен принять и генсек ООН Антониу Гутерриш, которому будет отведена роль посредника.

«Речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала СВО, некоего «мирного саммита», который, по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений [президента Украины Владимира] Зеленского, которые он обратил своей некоей «формулой мира», — отметила она. — Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца».

Захарова также обратила внимание, что Россию допустят на саммит только в случае ее полной и безоговорочной капитуляции. По мнению официального представителя МИД, это говорит об отсутствии сил у Киева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» без учета в составе России новых территорий существовать не может. Так официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» ко встрече на площадке ООН. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые
Гданьск +60
Гданьск +60
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими
Apple обвинили в расизме из-за некорректной работы Apple Watch
Apple обвинили в расизме из-за некорректной работы Apple Watch
Бузова высказалась о вероятности отъезда из России
Бузова высказалась о вероятности отъезда из России
Техно без компьютера
Техно без компьютера
7 способов эффективной работы на удаленке
7 способов эффективной работы на удаленке
В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в полевых условиях
В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в
Кортни Лав назвала Кобейна и Дель Рей настоящими музыкальными гениями
Кортни Лав назвала Кобейна и Дель Рей настоящими музыкальными гениями

Топ на сегодня

Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может принести перемены в жизнь некоторых знаков зодиака
Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может
Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец

Еще по теме

Кулеба заявил, что в Киеве хотят провести «мирный саммит» в рамках ООН
В МИД сочли некачественным расследование катастрофы MH17
Захарова рассказал о главной теме заседания Совета Россия — НАТО
Обама и Порошенко обсудили создание правительства на Украине