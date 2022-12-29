. Захарова назвала пиар-акцией США инициативу Украины по «мирному саммиту» в ООН

Инициатива Украины по проведению «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией США. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Белый дом поддерживает инициативу Киева по проведению глобального саммита для урегулирования украинского конфликта. В МИД Украины уточнили, что речь идет о «мирном саммите» на площадке ООН, участие в котором должен принять и генсек ООН Антониу Гутерриш, которому будет отведена роль посредника.

«Речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала СВО, некоего «мирного саммита», который, по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений [президента Украины Владимира] Зеленского, которые он обратил своей некоей «формулой мира», — отметила она. — Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца».

Захарова также обратила внимание, что Россию допустят на саммит только в случае ее полной и безоговорочной капитуляции. По мнению официального представителя МИД, это говорит об отсутствии сил у Киева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» без учета в составе России новых территорий существовать не может. Так официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» ко встрече на площадке ООН.