. Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева регулярно держится за унитаз. Друг Примадонны на себе испытал необычный напиток. Он признался, что такого никогда в жизни не переживал. Алла Пугачева давно стала легендарной певицей. Она поражала публику своими песнями, образами и имиджем. Одевал ее много лет Валентин Юдашкин, а вот прически делал Сергей Зверев. Певица дружила с ним много лет. В новом интервью для Алены Жигаловой звездный парикмахер рассказал, как гостил у Примадонны на даче, как они веселились. Один раз Зверев провел у Пугачевой дома целую неделю. Она так откормила его пирожками и сладостями, что он не смог влезть в свой костюм.  «Я был в раю просто. У меня давно запланирована съемка на Первом канале. Мне бы не подвести всех. Но у меня проблема. Я не влезаю в этот костюм. За неделю я на 4-5 размеров поправился», — вспомнил Сергей. 
Алла Борисовна попросила свою домработницу Лену сделать для гостя ее особый чай. Зверева предупредили, что пить его лучше рядом с уборной, поэтому он пошел в свою спальню.  «Я лег, ничего не происходит. И только я вхожу в другое измерение, у меня фантазия. Вдруг я начинаю понимать, что я даже пошевелиться боюсь. Я понимаю, что если я пошевелюсь, то просто разорвет! И как встать, дойти до унитаза? Дойти надо! Я не знаю, как я дошел до этого унитаза. Я сел и помню, что за унитаз нужно держаться! Да, форточку нужно закрыть, потому что ты вылетишь с унитазом, как петарда, в эту форточку. У меня искры и слезы из глаз! Я понимаю, что мне назад в кровать дороги нет. Я посинел там, у меня появились первые седые волосы!» — высказался стилист по волосам.  Зверев признался, что приехал на съемки. Он был сильно обессилен и плохо выглядел. По словам артиста, Пугачева над ним смеялась. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену
Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену
Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой: "Запомнил на всю жизнь"
Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой:
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева

Топ на сегодня

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
В России захотели сохранить зарубежное ПО
В России захотели сохранить зарубежное ПО

Еще по теме

Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
Раскрыты секреты диет Аллы Пугачевой и Виктории Бекхэм
Сергей Зверев встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой