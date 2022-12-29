. Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева регулярно держится за унитаз. Друг Примадонны на себе испытал необычный напиток. Он признался, что такого никогда в жизни не переживал. Алла Пугачева давно стала легендарной певицей. Она поражала публику своими песнями, образами и имиджем. Одевал ее много лет Валентин Юдашкин, а вот прически делал Сергей Зверев. Певица дружила с ним много лет. В новом интервью для Алены Жигаловой звездный парикмахер рассказал, как гостил у Примадонны на даче, как они веселились. Один раз Зверев провел у Пугачевой дома целую неделю. Она так откормила его пирожками и сладостями, что он не смог влезть в свой костюм. «Я был в раю просто. У меня давно запланирована съемка на Первом канале. Мне бы не подвести всех. Но у меня проблема. Я не влезаю в этот костюм. За неделю я на 4-5 размеров поправился», — вспомнил Сергей.Алла Борисовна попросила свою домработницу Лену сделать для гостя ее особый чай. Зверева предупредили, что пить его лучше рядом с уборной, поэтому он пошел в свою спальню. «Я лег, ничего не происходит. И только я вхожу в другое измерение, у меня фантазия. Вдруг я начинаю понимать, что я даже пошевелиться боюсь. Я понимаю, что если я пошевелюсь, то просто разорвет! И как встать, дойти до унитаза? Дойти надо! Я не знаю, как я дошел до этого унитаза. Я сел и помню, что за унитаз нужно держаться! Да, форточку нужно закрыть, потому что ты вылетишь с унитазом, как петарда, в эту форточку. У меня искры и слезы из глаз! Я понимаю, что мне назад в кровать дороги нет. Я посинел там, у меня появились первые седые волосы!» — высказался стилист по волосам. Зверев признался, что приехал на съемки. Он был сильно обессилен и плохо выглядел. По словам артиста, Пугачева над ним смеялась.