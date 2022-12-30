. 20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году

Конец года — время подводить итоги и составлять рейтинги. Развлекательная платформа TC Candler ежегодно с 1990-го выкладывает рейтинг «100 самых красивых лиц». Отличительная особенность их списков в том, что это не рейтинг популярности, и от страны происхождения участников тоже ничего не зависит. Организаторы выбрали только 100 лиц из примерно 160 000 знаменитостей, и сегодня мы рассмотрим женскую версию. Вот самая яркая и горячая двадцатка:

20 место: Халима Аден

25-летняя модель из США с сомалийским происхождением.

19 место: Юци

23-летняя певица из Китая. Участницей южно-корейской женской группы (G)I-DLE.

18 место: Виенна Марис

Модель и танцовщица из Канады.

17 место: Минатодзаки Сана

Японская певица, участница южнокорейской гёрл-группы Twice. 26 лет.

16 место: Эмили Неренг

27-летняя блогерка из Норвегии. Также занимается музыкой.

15 место: Розэ

Южнокорейско-новозеландская певица и танцовщица, участница южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK. 25 лет.

14 место: Кимия Хоссейни

Иранская актриса. 19 лет.

13 место: Джису

27-летняя южнокорейская певица, актриса и модель. Участница гёрл-группы BLACKPINK.

12 место: Галь Гадот

Израильская актриса и модель. 37 лет.

11 место: Лиодра Гинтинг

Индонезийская певица и актриса. 18 лет.

10 место: Чжоу Цзыюй

Певица родом из Тайваня. 22 года.

9 место: Нана

Южнокорейская певица, актриса и модель. 31 год.

8 место: Маи Омар

34-летняя телевизионная актриса и модель из Египта.

7 место: Яэль Шелбиа

Израильская модель и актриса. 21 год.

6 место: Ивана Алави

Актриса и модель филиппино-марокканского происхождения. 25 лет.

5 место: Ситала

26 летняя рэперша из Таиланда.

4 место: Даша Таран

Блогерша из России. 23 года.

3 место: Лалиса Манобан

Певица из Таиланда, вокалистка группы BLACKPINK. 25 лет.

2 место: Нэнси

Американская певица, актриса и ведущая южнокорейского происхождения. 22 года.

1 место: Жасмин Тукс

Американская топ-модель. 31 год.

В список также вошли: Дженна Ортега, звезда нашумевшего сериала «Уэнсдей» (97 место), Марго Робби (96 место), Эмилия Кларк (83 место), Эмма Уотсон (65 место) и другие красавицы из разных стран мира.