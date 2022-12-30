. 20 случайных изображений, глядя на которые не сразу и поймёшь — это современные фото или картины эпохи Ренессанса

Вот живёшь себе спокойно, учишься там, работаешь, суетишься чего-то, а потом раз, и перед твоими глазами возникает сцена точно картина! Да не просто абстракция там какая-то, а настоящее искусство эпохи Возрождения! А потом приглядишься и вроде ничего особенного, просто кто-то суп ест под лампой 🙂

Но наше воображение настолько коварное, что способно видеть прекрасное в любой мелочи.

Представляем вашему вниманию фотографии, глядя на которые не возникает сомнения, что это самое настоящее искусство Ренессанса!

Киану Ривз нисходит на Землю, чтобы спасти человечество

На Запад

В оъбятиях Морфея

Шеф-повар в Сиене

Мать

Это снимок-лауреат премии фестиваля уличной фотографии в Майами от Пола Кесселя.

На глубине

Мужская олимпийская сборная США по водному поло.

Однажды ночью

Я специально засунул руку в курятник, чтобы незаметно сфотографировать кур, готовящихся ко сну.

Дама с букетом

Тибетская женщина держит блок питания для майнинга биткойнов.

Преисподняя

На самом деле, этот кадр сделан на одном из шоу Канье Уэста.

Время сна для гуся Джеффа

Заботливый матриарх

Белый цветок

А на самом деле этот снимок сделан Джей Райт за кулисами показа мод Rodarte.

Западня

На самом деле это фото сделано на традиционном празднике Святого Хуана в Испании, на Менорке. Когда лошадь проходит через человеческую толпу, несмотря на риск быть задавленными животным или сородичами, люди стараются дотронуться до коня — это считается очень хорошей приметой.

Мона Лиза 2.0

Женщина с соплёй

Моя супруга слишком уж драматизирует из-за насморка.

Хильдегарда ремонтирует окно

Купание чёрного коня

Материнство во время самоизоляции

Лечение

При свечах

Сфотографировал своего друга. Он как будто из 1400-го.

Святые сосиски!

Если приглядеться, то можно заметить, что сцены времён эпохи Возрождения буквально повсюду. Некоторые примеры вы также можете посмотреть вот здесь.