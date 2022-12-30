. 2023 год станет «захватывающим» для Dying Light 2: Stay Human





4 февраля 2022 года состоялся релиз игры Dying Light 2: Stay Human. Проект был хорошо встречен игроками и критиками, а осенью он получил первое крупное DLC — Bloody Ties. Помимо платного крупного дополнения, разработчики выпустили для Dying Light 2: Stay Human в 2022 году немало улучшений и обновлений. Студия Techland утверждает, что 2023 год станет еще более захватывающим для игры.

В рамках новогоднего видео авторы Dying Light 2: Stay Human рассказали, что поделятся большим количеством подробностей о планах на 2023 год в годовщину игры — то есть 4 февраля 2023 года. Однако некоторые детали раскрыли уже сейчас — в будущем году игроков ждет «более страшный ночной опыт игры», улучшенная боевая система при сражениях вблизи, система сохранения прогресса в кооперативе, новое оружие, новые враги и многое другое.

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Напомним, ранее авторы Dying Light 2: Stay Human обещали не менее чем 5-летнюю поддержку игры.