. 28 ледовых переправ действуют на реках Иркутской области
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28 ледовых переправ действуют на реках Иркутской области

28 ледовых переправ действуют на реках Иркутской области

В Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов действуют двадцать восемь ледовых переправ. Шесть из них ввели в эксплуатацию 29 декабря: по две в Катангском районе через реку Нижняя Тунгуска в населенных пунктах Непа и Ербогачен, в Мамско-Чуйском районе через реку Витим в поселках Мама и Витимский, по одной в Чунском районе через реку Чуна «Веселый-Паренда» и в Шелеховском районе через Иркут в селе Введенщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Государственные инспекторы по маломерным судам обращают внимание автолюбителей на необходимость выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам. Обязательно соблюдение скоростного режима и дистанции между автомобилями. Не допускается превышение максимальной нагрузки на лед, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим.

Всего в регионе действует 28 ледовых переправ: шесть в Тайшетском районе, по три в Казачинско-Ленском, Братском, Киренском районах, по две в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Мамско-Чуйском районах. По одной переправе работают в Качугском, Бодайбинском, Усольском, Катангском районах. Всего в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируют открыть 46 ледовых переправ.

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По материалам: irk

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