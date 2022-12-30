. Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги
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Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги

Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги
Певица Алла Пугачева заламывала цены за свои выступления. Двадцать лет назад Примадонна могла только за один вечер заработать один миллион долларов. Алина Красная рассказала, как исполнительница Алла Пугачева была популярна среди самых богатых людей середины нулевых.
Артистка могла получить за частный концерт сказочную сумму. «Самой богатой на корпоративы была середина нулевых. Тогда олигархи устраивали настоящую битву за Аллу Пугачеву. А она пользовалась этим, и заламывала тройные гонорары. Один раз даже миллион долларов получила за частный концерт для богатого человека», — продюсер Алина Красная в беседе с kp.ru. Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева может лишиться своего замка в Грязи.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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