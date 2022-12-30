. Американский генерал заявил об обескровливании Украины Вашингтоном

Американский генерал Кларк заявил, что подход Вашингтона ведет к обескровливанию Украины

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что подход Вашингтона ведет к обескровливанию Украины. Его слова передает ТАСС.

По мнению военного, США подпитывают тупиковую ситуацию, которая не отвечает интересам Вашингтона. «И в ходе данного процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину», — констатировал он. По его словам, Киев несет потери, лишается важной инфраструктуры, теряет энергетику, промышленный потенциал, а также финансовую основу в качестве государства. «И мы обескровливаем их в этом», — добавил Кларк.

При этом российские силы меняют ситуацию на поле боя, наращивая оборону, считает генерал в отставке. «Так что характер конфликта изменится», — выразил он уверенность. По его словам, США должны активнее поставлять вооружения Украине, в том числе артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и беспилотники. «Мы не хотим тупиковой ситуации на Украине. Это не в наших интересах. И администрация ясно должна это сказать», — подчеркнул он.