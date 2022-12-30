. Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
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Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери

Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Балерина Анастасия Волочкова прячет будущего мужа. Звезда балета находится в состоянии абсолютного счастья благодаря случайной встрече с «кондитерским королем» Дмитрием. Балерина сейчас вовсю готовится к запланированной на конец января свадьбе. Она уже спланировала, где пройдет церемония и какой наряд она наденет на торжество. Но за составление списка гостей она, похоже, еще не бралась. Накануне выяснилось, что королева шпагата до сих пор не представила жениха своей дочери Ариадне. Оказалось, что наследница узнала о грядущей свадьбе матери во время телефонного разговора. Своего потенциального отчима она ещё ни разу не видела.
«Не знакомила, но я с Ариадной разговаривала вчера и сказала ей, что в моей жизни появилась вот такая новая история»,— сказала Волочкова на фестивале «Новое Радио ДВИЖ». На самом деле отношения бывшей примы Большого театра и её дочери находятся в кризисе. Недавно звездная мама призналась, что в их общении был перерыв в несколько месяцев. Они перестали разговаривать после того, как Ариадна съехала к отцу и подружилась со своей мачехой Еленой Николаевой (нынешней женой Игоря Вдовина). Дочь Волочковой планирует, что в будущем году поселится еще дальше от родной матери. Ей предстоит сдать сложные экзамены, чтобы получить шанс на учебу во Франции, пишет «Стархит». Напомним, что Волочкова скрывает подробности жизни своего жениха. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий на самом деле женат, а знакомство и общение с балериной использует чисто ради пиара своей компании по производству десертов без сахара.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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