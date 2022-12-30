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Астрологический прогноз от Тамары Глобы на январь 2023 года для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз от Тамары Глобы на январь 2023 года для всех знаков зодиака

Первый месяц наступающего 2023 года станет периодом повышенного внимания к происходящим вокруг событиям и подготовки к грядущим переменам, которые обещает год Черного Водяного Кролика. Он во многом будет определять перспективу для всех знаков зодиака. Так считает астролог Тамара Глоба и советует быть мобильными, вырабатывать стратегию будущей жизни и стараться во всем контролировать ситуацию.

Овен

Для Овнов январь — это месяц глобальных перемен и время успеха. Представителям этого знака, как никому, удастся направить свою энергию в позитивное русло и создать энергетическую защиту от любого негатива. Многие Овны ощутят тягу к свободе, движению и развитию. Главное, не пренебрегать собственной безопасностью и ответственностью за близких людей.

Телец


Тельцам в январе предстоит много новых знакомств, встреч, выстраивания профессиональных и личных отношений. При этом могут возникнуть определенные трудности во взаимоотношении с противоположным полом. До середины января будет ощущаться нехватка денег, но потом Тельцам удастся заработать на старых проектах и стабилизировать свое финансовое положение.

Близнецы

У Близнецов в январе произойдет переоценка ценностей, они окажутся перед проблемой выбора приоритетов. Это будет непростой период, который затронет старые связи и контакты с недоброжелателями. Но, проявив внимательность, бдительность и последовательность в своих поступках, Близнецы смогут выйти из этой ситуации без потерь.

Рак

Самые домашние из всех знаков зодиака Раки, как обычно, будут уделять основное внимание семье и своим близким. В этот период им необходима будет ваша поддержка, но не следует забывать и о своем благополучии и здоровье. Январь может принести большие расходы и ваши переживания по поводу финансовой нестабильности. Вы должны быть готовы решать возникающие проблемы вовремя.

Лев


Львов в январе ждет много работы, деловых встреч, переговоров, поездок. Вы начнете этот месяц на большом энергетическом подъеме, но постарайтесь рационально расходовать свои силы и не «перегореть» на полпути. Возможны осложнения в личных отношениях.

Дева

Первый месяц года будет весьма удачным для представителей этого знака зодиака. С первых чисел января Дева ощутит колоссальный творческий подъем, сможет реализовать все свои планы и исполнить самые заветные мечты. Время благоприятно как для профессиональной деятельности, так и для активного отдыха и путешествий.

Весы

Представители этого знака весь январь будут погружены в семейные дела. Повышенного внимания от Весов потребуют дети, родители или близкие родственники. Возможны непредвиденные финансовые расходы. Если Весы проявят терпение, спокойствие и последовательность в своих действиях, то к концу месяца ситуация нормализуется.

Скорпион


У Скорпиона этот месяц будет напоминать кармические качели, которые то взлетают до небес успеха, то проваливаются в пропасть неудач. Главная проблема будет заключаться в том, что Скорпионы никак не смогут на это повлиять, им останется только приспосабливаться к обстоятельствам, чтобы пережить неудачи с минимальными потерями.

Стрелец

Январь окажется удачным месяцем для Стрельцов, хоть и будет наполнен различными домашними делами. Но при этом ваше финансовое положение начнет улучшаться, вы сможете реализовать все свои планы, позволить себе дорогие покупки и организовать отличный отдых со своими близкими.

Козерог

Козерогов ждет сравнительно спокойный месяц, наполненный текущими делами и постепенным увеличением доходов. Но вам нужно быть осторожнее с крупными покупками и вложением денег — они могут оказаться неудачными. Лучше не предпринимать никаких финансовых операций в этом месяце и спокойно дождаться февраля.

Водолей


Для Водолея январь станет удачным месяцем. Вы сможете спланировать все свои дела, завершить старые проекты и начать новые. Любые начинания окажутся перспективными и принесут вам стабильный финансовый доход. Также это время благоприятно для отдыха, развлечений и дальних путешествий.

Рыбы

В январе Рыбы будут спокойно плыть по течению, погрузившись в свои романтические мечты и творческие планы. Ничто не нарушит ваш покой, а окружающие будут замечать только ваши лучшие черты. Хорошее время для общения с друзьями, укрепления деловых и личных отношений.

# Общество
По материалам: rsute

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