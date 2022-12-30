. Астрологический прогноз от Тамары Глобы на январь 2023 года для всех знаков зодиака

Первый месяц наступающего 2023 года станет периодом повышенного внимания к происходящим вокруг событиям и подготовки к грядущим переменам, которые обещает год Черного Водяного Кролика. Он во многом будет определять перспективу для всех знаков зодиака. Так считает астролог Тамара Глоба и советует быть мобильными, вырабатывать стратегию будущей жизни и стараться во всем контролировать ситуацию.

Овен

Для Овнов январь — это месяц глобальных перемен и время успеха. Представителям этого знака, как никому, удастся направить свою энергию в позитивное русло и создать энергетическую защиту от любого негатива. Многие Овны ощутят тягу к свободе, движению и развитию. Главное, не пренебрегать собственной безопасностью и ответственностью за близких людей.

Телец





Тельцам в январе предстоит много новых знакомств, встреч, выстраивания профессиональных и личных отношений. При этом могут возникнуть определенные трудности во взаимоотношении с противоположным полом. До середины января будет ощущаться нехватка денег, но потом Тельцам удастся заработать на старых проектах и стабилизировать свое финансовое положение.

Близнецы

У Близнецов в январе произойдет переоценка ценностей, они окажутся перед проблемой выбора приоритетов. Это будет непростой период, который затронет старые связи и контакты с недоброжелателями. Но, проявив внимательность, бдительность и последовательность в своих поступках, Близнецы смогут выйти из этой ситуации без потерь.

Рак

Самые домашние из всех знаков зодиака Раки, как обычно, будут уделять основное внимание семье и своим близким. В этот период им необходима будет ваша поддержка, но не следует забывать и о своем благополучии и здоровье. Январь может принести большие расходы и ваши переживания по поводу финансовой нестабильности. Вы должны быть готовы решать возникающие проблемы вовремя.

Лев





Львов в январе ждет много работы, деловых встреч, переговоров, поездок. Вы начнете этот месяц на большом энергетическом подъеме, но постарайтесь рационально расходовать свои силы и не «перегореть» на полпути. Возможны осложнения в личных отношениях.

Дева

Первый месяц года будет весьма удачным для представителей этого знака зодиака. С первых чисел января Дева ощутит колоссальный творческий подъем, сможет реализовать все свои планы и исполнить самые заветные мечты. Время благоприятно как для профессиональной деятельности, так и для активного отдыха и путешествий.

Весы

Представители этого знака весь январь будут погружены в семейные дела. Повышенного внимания от Весов потребуют дети, родители или близкие родственники. Возможны непредвиденные финансовые расходы. Если Весы проявят терпение, спокойствие и последовательность в своих действиях, то к концу месяца ситуация нормализуется.

Скорпион





У Скорпиона этот месяц будет напоминать кармические качели, которые то взлетают до небес успеха, то проваливаются в пропасть неудач. Главная проблема будет заключаться в том, что Скорпионы никак не смогут на это повлиять, им останется только приспосабливаться к обстоятельствам, чтобы пережить неудачи с минимальными потерями.

Стрелец

Январь окажется удачным месяцем для Стрельцов, хоть и будет наполнен различными домашними делами. Но при этом ваше финансовое положение начнет улучшаться, вы сможете реализовать все свои планы, позволить себе дорогие покупки и организовать отличный отдых со своими близкими.

Козерог

Козерогов ждет сравнительно спокойный месяц, наполненный текущими делами и постепенным увеличением доходов. Но вам нужно быть осторожнее с крупными покупками и вложением денег — они могут оказаться неудачными. Лучше не предпринимать никаких финансовых операций в этом месяце и спокойно дождаться февраля.

Водолей





Для Водолея январь станет удачным месяцем. Вы сможете спланировать все свои дела, завершить старые проекты и начать новые. Любые начинания окажутся перспективными и принесут вам стабильный финансовый доход. Также это время благоприятно для отдыха, развлечений и дальних путешествий.

Рыбы

В январе Рыбы будут спокойно плыть по течению, погрузившись в свои романтические мечты и творческие планы. Ничто не нарушит ваш покой, а окружающие будут замечать только ваши лучшие черты. Хорошее время для общения с друзьями, укрепления деловых и личных отношений.