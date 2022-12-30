. Авторы Somerville из Jumpship уже работают над новым проектом





В конце этого года студия Jumpship выпустила свой дебютный проект — игру Somerville. Нельзя сказать, что она получила высокие оценки, во многом, из-за проблем с оптимизацией на старте. Однако, сразу после релиза игры издательство Thunderful Games объявило, что покупает студию Jumpship.

Похоже, что под руководством издательства студия Jumpship уже работает над новым проектом. Портал Gamereactor пообщался с руководителями студии Jumpship, и Дин Патти заявил следующее:

Мы уже началу работу над следующей игрой. Сейчас еще разработка находится на ранней стадии, однако мы очень гордимся достигнутым результатом. Думаю, мы снова сможем показать миру нечто потрясающие.

Напомним, игра Somerville стала консольным эксклюзивом Xbox — она сейчас доступна только на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, плюс в подписке Game Pass.