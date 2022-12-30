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Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку

Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась кадрами с мужем и сыном, которых запечатлела на главной Елке страны. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян вечером 29 декабря вышли в свет вместе с сыном Ваганом. Звездные родители отвели мальчика на Кремлевскую елку – первую в его жизни. Супруга юмориста призналась, что они с мужем изрядно понервничали перед мероприятием, поскольку переживали, как двухлетний малыш воспримет праздник. К счастью, никаких эксцессов не произошло и все остались довольны спектаклем. «Я уж не знаю, кто из нас больше нервничает», — отметила Татьяна.
Несмотря на переживания, перед представлением Брухунова успела сделать несколько памятных фото, которыми поделилась в соцсети. На первом Ваган запечатлен один. Малыш прижимает к груди огромную коробку со сладостями — подарок Деда Мороза.
На других — Ваган позирует с папой Евгением Петросяном.

Татьяна запечатлела наряженного в костюм Вагана возле огромной елки и его первое общение с Дедом Морозом и Снегурочкой.
«Главная Елка страны. И первая большая Елка Вагана. Стишок Дедушке Морозу рассказан. Подарок получен. Малыш счастлив. Мы тоже», — написала под фото Татьяна Брухунова. Напомним, что Петросян второй раз стал отцом (у артиста есть взрослая дочь от первой, ныне покойной, жены) стало известно лишь в его день рождения. В честь своего 75-летия юморист опубликовал фото с Ваганом, таким образом представив мальчика публике.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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