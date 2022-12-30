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Бузова раскрыла новогоднее желание

Бузова раскрыла новогоднее желаниеТелеведущая Ольга Бузова заявила, что в новом году желает встретить любящего мужчину

Певица и телеведущая Ольга Бузова загадала, чтобы в следующем году она встретила любящего мужчину. Бывшая ведущая «Дома-2» раскрыла свое новогоднее желание на премьере показа фильма «СамоИрония судьбы», передает Ura.ru.

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми. Но и своим мужчиной», — заявила она.

Артистка также поздравила всех с Новым годом и пожелала прекрасного настроения. «А если что-то пойдет не так, просто выключи мозг, включай Бузову, и тогда все будет отлично», — добавила телеведущая.

Первым мужем Бузовой в 2012 году стал футболист Дмитрий Тарасов. В декабре 2016 года стало известно, что пара официально развелась. Ранее телеведущая рассказала, что в 2016-м супруг буквально выставил ее на улицу.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

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По материалам: lenta.ru

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