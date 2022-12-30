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Цены на газ в Европе обвалились

Цены на газ в Европе обвалилисьСтоимость газовых фьючерсов на хабе TTF упала ниже 800$ за тысячу кубометров

Газ в Европе продолжил дешеветь на фоне аномально теплой погоды в регионе. В ходе торгов 30 декабря стоимость февральских фьючерсных контрактов на хабе TTF упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные биржи ICE.

С начала дня цены обвалились на 16 процентов. В нижней точке стоимость газа достигала 791 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала котировки немного скорректировались в сторону повышения, до 801 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с августовскими максимумами, когда газ торговался на уровне 3000 долларов за тысячу кубометров, топливо подешевело почти в четыре раза.

Котировки начали резко падать с середины декабря. В настоящее время в Европе прогнозируют теплую погоду и высокую долю ветрогенерации в выработке электроэнергии, в связи с чем страны начали отбирать меньше газа из подземных хранилищ (ПХГ) и наращивать закачку топлива. Середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.

О связи цен на газ с мягкими климатическими условиями в Европе ранее говорил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он сообщил, что в промышленном секторе объем потребления топлива снизился на 15-20 процентов, а в течение 2022 года европейцы сократили расходы промышленности на 50 миллиардов кубометров.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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