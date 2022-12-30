. Девушки решили самостоятельно покрасить волосы и вот, что из этого получилось (14 фото)
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Девушки решили самостоятельно покрасить волосы и вот, что из этого получилось (14 фото)

«Спасибо соцсетям, что напомнили мне про то время, когда я случайно покрасила волосы в цвет мандаринов, а потом ещё и оделась, как эта сетка фруктов»Сегодня большинство девушек красит волосы. Это уже давно стало обыденностью. Однако, на краске для волос не стоит экономить, ибо дешевый вариант легко превратит барышню в "морковку" или "Мальвину". Также важно отметить, что покрасить волосы самостоятельно - это не самая легкая задачка. Но желание сэкономить очень часто берет над человеком верх. И нередко бывает так, что это приводит к весьма досадным фейлам.

«Спасибо соцсетям, что напомнили мне про то время, когда я случайно покрасила волосы в цвет мандаринов, а потом ещё и оделась, как эта сетка фруктов»


«Лучше побриться налысо, чем вот это всё»

«Лучше побриться налысо, чем вот это всё»
«Тот самый случай, когда дно бутылочки с краской оказалось с дырочкой»

«Тот самый случай, когда дно бутылочки с краской оказалось с дырочкой»
«Я подам в суд на производителя, который пометил эту коробку с краской для волос как ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ»

«Я подам в суд на производителя, который пометил эту коробку с краской для волос как ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ»
Тёмно-синий, говорите?

Тёмно-синий, говорите?
Немного краски на лице тоже не помешает!

Немного краски на лице тоже не помешает!
Отлично, только что моя соседка по комнате превратилась в смурфика…

Отлично, только что моя соседка по комнате превратилась в смурфика…
«Вы шутите надо мной? Как коричневая краска на моих волосах неожиданно стала голубой?»

«Вы шутите надо мной? Как коричневая краска на моих волосах неожиданно стала голубой?»
«Теперь зовите меня Кэрри»

«Теперь зовите меня Кэрри»
Вот что будет, если красить волосы без перчаток

Вот что будет, если красить волосы без перчаток
«Девушки, запомните! НИКОГДА не красьте волосы перед тем, как отправиться в поход»

«Девушки, запомните! НИКОГДА не красьте волосы перед тем, как отправиться в поход»
«Кто-нибудь мне объяснит, как мои волосы коричневого цвета стали чёрного после того, как я их покрасила в красный?»

«Кто-нибудь мне объяснит, как мои волосы коричневого цвета стали чёрного после того, как я их покрасила в красный?»
Словно сцена из фильма ужасов

Словно сцена из фильма ужасов
«Моя первая тренировка после покраски волос. Хорошо, что в зал не пошла!»

«Моя первая тренировка после покраски волос. Хорошо, что в зал не пошла!»
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По материалам: trinixy

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Девушки решили самостоятельно покрасить волосы и вот, что из этого получилось (14 фото)
Девушки решили самостоятельно покрасить волосы и вот, что из этого
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