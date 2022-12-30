. Длина пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров, сейчас проезд по нему занимает несколько часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По словам его представителей, сейчас пропускная способность объекта составляет примерно 190 машин в час, они призвали водителей учитывать это.

«При планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края перед постом ДПС развернут пункт обогрева для водителей и пассажиров. «В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня», — рассказали там.

Между тем, как писала «Парламентская газета» ранее в пятницу, ведомственная охрана Минтранса увеличила число постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. В ведомстве пояснили, что время досмотра транспорта и граждан, направляющихся в Крым, увеличилось не только из-за возросшего потока, но и из-за количества багажа.

Тем временем стало известно, что вечером 30 декабря из-за погодных условий в трех московских аэропортах задержано 40 рейсов, в общей сложности были отменены еще четыре.