. Длина пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
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Длина пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Длина пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров, сейчас проезд по нему занимает несколько часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По словам его представителей, сейчас пропускная способность объекта составляет примерно 190 машин в час, они призвали водителей учитывать это.

«При планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края перед постом ДПС развернут пункт обогрева для водителей и пассажиров. «В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня», — рассказали там.

Между тем, как писала «Парламентская газета» ранее в пятницу, ведомственная охрана Минтранса увеличила число постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. В ведомстве пояснили, что время досмотра транспорта и граждан, направляющихся в Крым, увеличилось не только из-за возросшего потока, но и из-за количества багажа.

Тем временем стало известно, что вечером 30 декабря из-за погодных условий в трех московских аэропортах задержано 40 рейсов, в общей сложности были отменены еще четыре.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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