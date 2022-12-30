. Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце

Актер Дмитрий Дюжев странно себя повел. Артист находится в хороших отношениях с коллегой по звездному цеху Агатой Муцениеце. Недавно актеры пересеклись в обычной жизни. Дмитрий дал понять, что очень рад видеть Агату, и буквально усыпал ее комплиментами. «Привет, солнышко, привет дорогая, а мы на хоккей! — ласково обратился Дюжев к Муцениеце. — Молодец! Ой, какая ты вкусненькая, как конфетка! А мы тут с сыночком. Хорошего тебе студийного материала!» Актриса поблагодарила коллегу за добрые слова, а потом все же призналась, что несколько удивлена поведением Дмитрия. «Господи, какой же он странный!» — шепотом отметила 33-летняя звезда «Закрытой школы» в своем влоге на YouTube. А ведь в жизни Дмитрия Дюжева было немало трагедий — в прошлом он потерял 12-летнюю сестру Анастасию — девочки не стало из-за рака крови. Вслед за ребенком умер отец Дмитрия, а затем и мама.«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке. От испуга, нежелания видеть в гробе своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову», — откровенничал как-то артист. После череды сложных моментов Дюжев всерьез подумывал посвятить себя служению в монастыре, но что-то остановило его от этого шага. «Папа закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и спасти его душу. Тем более родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок. Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца», — откровенничал звезда сериала «Бригада» в «Судьбе человека» на канале «Россия 1».