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Джейк Джилленхол рассказал о неловкости постельных сцен с Дженнифер Энистон: "Меня такое не заводит"

Джейк Джилленхол рассказал о неловкости постельных сцен с Дженнифер Энистон: "Меня такое не заводит"

Звезды Голливуда Джейк Джилленхол и Дженнифер Энистон вместе снимались в фильме "Хорошая девочка" в 2002 году. По сюжету актерам нужно было изобразить любовников, но для Джейка это было тем еще испытанием.

В интервью актер признался, что долгое время был влюблен в Дженнифер, а она об этом ничего не знала. Тем временем в картине было достаточно постельных сцен, в которых Джилленхолу надо продолжать скрывать чувства.


Джейку казалась заманчивой такая близость с возлюбленной, однако не перед всей съемочной группой и объективами камер.

Это было одновременно и пыткой, и не пыткой. Смешанные чувства. Как ни странно, любовные сцены неловки, потому что их смотрят 30-50 человек. Меня такое не заводит.

У Дженнифер был лайфхак, который помогал избежать дополнительной неловкости. Актриса предложила ему положить между телами подушку. "Это было любезно с ее стороны", — говорит актер.

Сюжет картины повествует о девушке, которая устала от всего: у нее ленивый муж, скучная работа и незавидная судьба. Ее жизнь начинает играть новыми красками, когда она влюбляется в молодого коллегу, но это также втягивает ее в опасную интригу.

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По материалам: uposters.ru

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