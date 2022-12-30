. Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах
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Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах

Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмахРежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сожалеет о неснятых из-за «Аватара» фильмах

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сожалеет о тех фильмах, которые он не снял из-за работы над «Аватаром». Его слова приводит Empire.

«Наше время как творцов ограничено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые мне не удалось воплотить в жизнь», — признался кинематографист.

Кэмерон отметил, что, несмотря на это, франшиза «Аватар» настолько обширна, что в ней он многое может рассказать. Режиссер добавил, что у него есть возможность использовать в своих картинах различные стилистические приемы, которые ему бы хотелось изучить.

Кэмерон известен как режиссер картин «Титаник», «Терминатор», «Чужие», «Бездна», «Правдивая ложь» и другие. Он является трехкратным обладателем Оскара в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж» за фильм «Титаник». Два фильма режиссера входят в топ-5 самых кассовых фильмов в истории — «Аватар» и «Титаник».

Ранее сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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