. Елена Ксенофонтова сыграла свадьбу

Актриса Елена Ксенофонтова поделилась радостной новостью. Недавно актриса представила публике нового избранника. А сегодня стало известно, что Елена Ксенофонтова вышла за него замуж. В личном блоге Елена опубликовала фото с регистрации брака. «Я сказала «да», — разоткровенничалась 50-летняя актриса. Пока Ксенофонтова не рассказывает в подробностях об избраннике, зато не скрывает, что очень счастлива с ним. Поклонники актрисы желают ей гармонии в новой семейной жизни. «Мы за вас рады. Такая леди должна быть счастливой»; «Красивая пара! Любви и счастья от земляков!»; «Потрясающе! Примите поздравления!»; «Лена, вы лучшая! Вы достойны простого женского счастья!» — отмечает публика.Напомним, на счету Елены Ксенофонтовой два брака — с агентом по недвижимости Игорем Липатовым, продюсером Игорем Неретиным (от него актриса родила сына — прим. ред.) и девятилетние отношения с адвокатом Александром Рыжих. В 2016-м артистка рассталась с Александром, с которым воспитывала дочь Софью. Разрыв был очень тяжелым — бывшие возлюбленные судились из-за общего ребенка. «Он пытался меня задушить! Суды с ним продолжаются до сих пор, уже шесть лет. Я никого не била, лишь защищалась. Бывший выкручивал руки моему сыну, уничтожал его морально и психологически. Мог разбудить его в три часа ночи и начать: «А помнишь, ты это…» Я быстро поняла, что нельзя оставлять их дома одних. Потом Александр сказал: «Забирай своего щенка и проваливай! Дочь я тебе не отдам, а все, что тут, в квартире, есть — будет моим!» — делилась она в шоу «Эмпатия Манучи».