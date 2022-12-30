В Европарламенте предрекли страдания простым европейцам из-за плана ЕС по борьбе с Россией

Новая политика Евросоюза, которая направлена против России, уже привела к ужасным последствиям для простых граждан. Об этом заявил член Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter.

Он также предрек европейцам страдания в дальнейшем из-за плана ЕС по борьбе с Россией. По словам Уоллеса, в докладе объединения сказано, что 21,9 процента жителей Европы должны оказаться за чертой бедности. «Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать наших собственных граждан», — утверждает политик. В заключение он настоял на пересмотре политики Евросоюза.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам президента России Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Президент также отмечал, что конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, которые смогли бы гарантировать безопасность России.

В ответ на это западные страны начали вводить санкции и замораживать российские активы в банках. Позднее из-за таких ограничений и постепенного отказа от российского топлива в Европе и США начались проблемы с ростом цен на энергоносители и инфляцией.

В частности, в декабре Financial Times предрекла экономике Европы сокращение из-за энергетического кризиса. 90 процентов аналитиков также посчитали, что европейская экономика находится на стадии рецессии.

Ранее глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предположил, что нынешней зимой в Германию, как и во все остальные европейские страны, хлынет новая волна беженцев. Британцев также призвали греть тапочки в микроволновке и носить шапки с электрическими подогреваемыми панелями.