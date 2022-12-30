. Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области

Финалист трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Иван Калмыков назначен на должность заместителя министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области и уже приступил к исполнению своих обязанностей.



31-летний управленец будет курировать вопросы, связанные с молодежной политикой, включая мероприятия по продвижению Нижнего Новгорода как Молодежной столицы России. Город получил этот статус 23 декабря 2022 года на подведении итогов Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).



"Еще одним важнейшим направлением моей работы станет патриотическое воспитание молодежи, формирование в молодых людях чувства гордости за Россию и свой регион. В ближайшее время в Нижегородской области будет создан Единый центр патриотического воспитания, который объединит лучшие практики этой работы", – сообщил Калмыков.

Иван Калмыков окончил магистратуру Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук. Работал в Законодательном собрании Нижегородской области, преподавал в вузах. Занимал должность директора Центра поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода и руководителя отдела в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО).

По словам Калмыкова, на его профессиональное развитие заметное влияние оказал конкурс управленцев "Лидеры России".

"Этот проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и есть прекрасная возможность, чтобы объективно оценить силы, увидеть профессиональные горизонты и, конечно, завести множество новых знакомств и обрести единомышленников", – считает он.

Ранее назначения в Нижегородской области получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Лидеры России". Юрий Шалабаев стал мэром Нижнего Новгорода. Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Илья Штокман назначен на должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Александр Симагин стал директором городского департамента развития туризма и внешних связей. Сергей Васянин назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах.