. Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым

Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП. В 2020 году артист сел за решетку после того, как его признали виновным в смертельном ДТП в Москве. Ему осталось находиться в заключении еще 6 лет. Близкие артиста надеются, что он выйдет из тюрьмы раньше срока. Друг актера Гарик Сукачев рассказал, чем он занимается в колонии. «Ну как может быть жизнь за решеткой? Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил не в одном конкурсе среди заключенных. Снял короткометражку «Евангелие от Федора». В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции. Собираюсь к нему поехать, там точно узнаю какие», — сказал он.63-летний певец сетует, что не может часто коммуницировать с ним. «Как вы понимаете, по телефону мы не общаемся, писем Мише я не пишу. Там режим. А письма — дело интимное. Как пел Высоцкий: «Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо, — продолжил рок-музыкант. — Мы звоним в учреждение, и если это позволено и у него есть время, то навещаем». Он отметил, что родные Михаилу Олеговичу люди отчаянно хотят сокращения срока. «Мы все на это надеемся. Мы — это близкие друзья и семья, а также люди, которые относятся с уважением и любовью к Михаилу Олеговичу, невзирая на тяжесть содеянного. Статья тяжелая, но всегда есть надежда. Могу сказать ответственно, что администрация и сидельцы с уважением относятся к Михаилу Ефремову. Это внушает какой-то оптимизм», — добавил он. Сукачев предполагает, что из-за серьезных перемен в жизни Ефремов пересмотрел отношение к зависимостям. «Там-то точно, в заключении все это найти непросто. Вернется Михаил Олегович, вот и узнаем, бросил он свои пагубные привычки или увлекся ими вновь. Думаю, что такого рода удары судьбы человека меняют», — отметил артист.