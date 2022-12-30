. Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине поставки оружия
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Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине поставки оружия

Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине поставки оружия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в блок, продолжать снабжать киевский режим оружием.

"Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — это кратчайший путь к миру".

Государства НАТО должны помогать Украине еще больше, чем делают это сейчас. Победа Киева - в интересах Запада:


"В интересах нашей безопасности убедиться, что Украина победит, а [президент России Владимир] Путин проиграет".

Важной составляющей поддержки Украины является поставка боеприпасов для систем, которые имеются у ВСУ. Потребность ВСУ в таком вооружении огромна. Союзники ведут непрерывный диалог по конкретным системам, сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, нужно ли передавать Киеву ракеты средней дальности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требовал от стран НАТО срочно увеличить производство оружия и пожаловался на то, что некоторые государства, хоть и имеют еще запасы вооружения, не желают делиться ими с Киевом.

Столтенберг подчеркивал, что для Украины главной задачей сейчас является сохранение себя как независимого государства, а не вступление в Североатлантический альянс.

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По материалам: uposters.ru

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