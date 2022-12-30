. Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы

Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы

В Иркутском гидрометцентре рассказали о погодных условиях в регионе в декабре. Синоптики отметили значительную неустойчивость атмосферных процессов: были периоды, когда погода определялась влиянием циклонов, как например, в первые пять дней месяца, 17 и 22−24 декабря, когда положительные среднесуточные аномалии температуры воздуха составляли от 5 до 12 градусов, и периоды (12−15 и 26−28 декабря), когда погода определялась восстановлением Сибирского антициклона. Отрицательные среднесуточные аномалии температуры в эти дни достигали 4−9 градусов.

В Иркутске средняя за месяц температура воздуха составила -15,6 градуса, это соответствует норме. Снега выпало почти в 1,5 раза больше обычного — 140% от нормы. В декабре часто наблюдалось усиление ветра до 15−20 метров в секунду, на озере Байкал до 25−34 метров. 5 декабря ветер поднялся до опасного значения 37 метров в секунду, наблюдались метели.

В декабре по области прошли обильные снегопады, однако распространение их было неоднородным. От 20 до 30 миллиметров за месяц, местами до 35−44 миллиметра (до 1,5 месячных норм) выпали в северных районах и на самом юге области, где чаще проходили циклоны и фронтальные разделы. В центральной части области, где больше ощущалось влияние Сибирского антициклона, осадков в декабре выпало мало — от 7 до 15 миллиметров (50−70%) месячной нормы.

В среднем за месяц по области температура воздуха была близкой к климатической норме. На большей части северных, верхнеленских, центральных районов она оказалась на 1−5 градусов выше обычного. В Слюдянском районе, местами в Ольхонском районе и в Тофаларии — на 1,5−3 градуса ниже нормы.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый год
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь выдвинулся на выборы
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Смешная собака, которая не хочет давать лапу
Смешная собака, которая не хочет давать лапу

Топ на сегодня

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без

Еще по теме

Синоптики рассказали о предстоящем тепловом рекорде в Москве
В Приангарье ожидается температура выше нормы в первые пять дней декабря
Гидрометцентр пообещал, что морозы скоро уйдут из Европейской части России
На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода