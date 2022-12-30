. Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы

В Иркутском гидрометцентре рассказали о погодных условиях в регионе в декабре. Синоптики отметили значительную неустойчивость атмосферных процессов: были периоды, когда погода определялась влиянием циклонов, как например, в первые пять дней месяца, 17 и 22−24 декабря, когда положительные среднесуточные аномалии температуры воздуха составляли от 5 до 12 градусов, и периоды (12−15 и 26−28 декабря), когда погода определялась восстановлением Сибирского антициклона. Отрицательные среднесуточные аномалии температуры в эти дни достигали 4−9 градусов.

В Иркутске средняя за месяц температура воздуха составила -15,6 градуса, это соответствует норме. Снега выпало почти в 1,5 раза больше обычного — 140% от нормы. В декабре часто наблюдалось усиление ветра до 15−20 метров в секунду, на озере Байкал до 25−34 метров. 5 декабря ветер поднялся до опасного значения 37 метров в секунду, наблюдались метели.

В декабре по области прошли обильные снегопады, однако распространение их было неоднородным. От 20 до 30 миллиметров за месяц, местами до 35−44 миллиметра (до 1,5 месячных норм) выпали в северных районах и на самом юге области, где чаще проходили циклоны и фронтальные разделы. В центральной части области, где больше ощущалось влияние Сибирского антициклона, осадков в декабре выпало мало — от 7 до 15 миллиметров (50−70%) месячной нормы.

В среднем за месяц по области температура воздуха была близкой к климатической норме. На большей части северных, верхнеленских, центральных районов она оказалась на 1−5 градусов выше обычного. В Слюдянском районе, местами в Ольхонском районе и в Тофаларии — на 1,5−3 градуса ниже нормы.