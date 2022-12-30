. IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша
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IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша

IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша

IRK.ru и сеть АЗС «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша, который проходил на сайте с 28 ноября по 29 декабря 2022 года. Всего разыграли 5 призов номиналом 50 000 рублей на топливо, а также 50 сертификатов на 50 литров, 30 литров, 23 литра.

Победителями, получившими по 50 000 рублей на топливо, стали: Саттыбаев Арман Викторович, Чудинов Дмитрий Константинович, Татаров Артур Парфеньевич, Копылов Иван Григорьевич и Кулаков Евгений Сергеевич. Весь список призеров можно посмотреть на странице розыгрыша на IRK.ru.

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По материалам: irk

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