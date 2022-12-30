. Экс-президент Франции Олланд назвал главную заслугу Минских соглашений
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Экс-президент Франции Олланд назвал главную заслугу Минских соглашений

Экс-президент Франции Олланд назвал главную заслугу Минских соглашений

Экс-президент Франции Олланд назвал главную заслугу Минских соглашений

Бывший президент Франции Франсуа Олланд присоединился к оценке Минских соглашений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и заявил, что главная их заслуга — предоставление времени для укреплений позиции Киева. Такое мнение он высказал в интервью Kyiv Independent.

Как писала «Парламентская газета», в начале декабря Меркель заявила, что Минские договоренности были достигнуты только для того, чтобы дать Украине время стать сильнее и тем самым подготовиться к прямому столкновению с российской стороной.

«Меркель была права. <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил бывший французский лидер, который занимал свой пост с 2012 по 2017 год.

Как писала «Парламентская газета», ранее Президент РФ Владимир Путин назвал соответствующую реплику Меркель разочаровывающей. По мнению главы государства, такие признания ставят под вопрос доверие Москвы к Западу, которое и так находится почти на нулевой отметке.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, с его точки зрения, коллективный Запад во главе с США объявил войну России сразу после государственного переворота на Украине в 2014 году. Министр уверен, что эти страны ведут целенаправленную борьбу с Москвой, заручившись ядерным потенциалом Вашингтона.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Смешная собака, которая не хочет давать лапу
Смешная собака, которая не хочет давать лапу
Европейцам предрекли страдания из-за плана ЕС по борьбе с Россией
Европейцам предрекли страдания из-за плана ЕС по борьбе с Россией
Умер актер фильма «Форрест Гамп» Боб Пенни
Умер актер фильма «Форрест Гамп» Боб Пенни
Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ
Российский истребитель за два часа сбил два вертолета и еще два
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги
Алла Пугачева обдирала богачей, выступая за большие деньги
Тамара Глоба предсказала, что ждет Россию в 2023 году
Тамара Глоба предсказала, что ждет Россию в 2023 году
Елена Ксенофонтова сыграла свадьбу
Елена Ксенофонтова сыграла свадьбу
Ольга Орлова в шоке от потери ребенка
Ольга Орлова в шоке от потери ребенка

Топ на сегодня

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без

Еще по теме

Олланд и Меркель призвали к продлению антироссийских санкций
Франсуа Олланд напомнил Киеву о соблюдении минских соглашений
Порошенко отправился в Донбасс
Лидеры «нормандской четверки» договорились о встрече в Берлине