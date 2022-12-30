Бывший президент Франции Франсуа Олланд присоединился к оценке Минских соглашений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и заявил, что главная их заслуга — предоставление времени для укреплений позиции Киева. Такое мнение он высказал в интервью Kyiv Independent.

Как писала «Парламентская газета», в начале декабря Меркель заявила, что Минские договоренности были достигнуты только для того, чтобы дать Украине время стать сильнее и тем самым подготовиться к прямому столкновению с российской стороной.

«Меркель была права. <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил бывший французский лидер, который занимал свой пост с 2012 по 2017 год.

Как писала «Парламентская газета», ранее Президент РФ Владимир Путин назвал соответствующую реплику Меркель разочаровывающей. По мнению главы государства, такие признания ставят под вопрос доверие Москвы к Западу, которое и так находится почти на нулевой отметке.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, с его точки зрения, коллективный Запад во главе с США объявил войну России сразу после государственного переворота на Украине в 2014 году. Министр уверен, что эти страны ведут целенаправленную борьбу с Москвой, заручившись ядерным потенциалом Вашингтона.