. Эти 56 игр уже подтверждены к релизу в Game Pass в 2023 году

Подписка Game Pass в 2022 году пополнилась 220 играми, а удалили из нее 172 игры. Сейчас подписчикам Game Pass на Xbox и PC доступно более 400 игр, среди которых немало крупных AAA-проектов, как от внутренних студий Xbox, так и от партнеров.

В 2023 году подписка Game Pass тоже пополнится десятками игр. Уже известно о 56 проектах, которые будут добавлены в игровой сервис в 2023 году сразу после релиза — здесь есть и крупные AAA-проекты от известных студий, и небольшие игры:

Persona 3 Portable
Persona 4 Golden
Monster Hunter Rise
Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox)
Inkulinati
Atomic Heart
Wo Long: Fallen Dynasty
Age Of Empires 4 (Xbox)
Age of Mythology: Retold (PC)
Amnesia: The Bunker
Ara: History Untold (PC)
ARK 2
Blazblue: Cross Tag Battle
Bounty Star
Bushiden
Cassette Beasts
Cocoon
Dungeons 4
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Ereban: Shadow Legacy
Flintlock: The Siege of Dawn
Flock
Forza Motorsport
GoldenEye 007
Guilty Gear Strive
Hollow Knight: Silksong
Homestead Arcana
Humankind (Xbox)
Infinite Guitars
Lies of P
Lightyear Frontier
Mad Streets
Maquette
Marauders
Minecraft Legends
Party Animals
Pigeon Simulator
Planet of Lana
Railway Empire 2
Ravenlok
Redfall
Replaced
Roboquest
She Dreams Elsewhere
Solar Ash
Spirittea
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Starfield
The Big Con
The Last Case of Benedict Fox
The Texas Chain Saw Massacre
Thirsty Suitors
Turnip Boy Robs A Bank
Valheim (Xbox)
Warhammer 40k: Darktide (Xbox)
Way To The Woods