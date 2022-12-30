. Юлианна Караулова рассказала о сложностях материнства
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Юлианна Караулова рассказала о сложностях материнства

Юлианна Караулова рассказала о сложностях материнства
Певица Юлианна Караулова призналась что у нее были проблемы. 34-летняя певица 29 мая 2021 года стала родительницей малыша Александра. Исполнительница Юлианна Караулова рассказала о своем материнстве. В прошлом году артистка стала мамой чудесного малыша. В начале родительского пути Караулова испытывала серьезные трудности. Но теперь она вспоминает о них с улыбкой.
«Теперь материнство дается мне достаточно легко и с большой радостью. Конечно, бывают сложные моменты, как у всех. Я не научилась с легкостью рано вставать. Хотя сейчас это получается проще, чем год назад», — отметила Юлианна.  «Было сложно в первое время. Первые три месяца были самыми сложными. Я переживала. Все осложнялось тем, что я кормила, и это тоже определенные действия, которые нужно проводить регулярно. Начать работать достаточно рано было моим решением. Мне это доставляло исключительное удовольствие», — резюмировала исполнительница в беседе с thevoicemag.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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